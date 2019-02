Města na jihu Moravy stavějí z dotací byty pro seniory. Je jich ale stále nedostatek

Se sestrou a dvěma kočkami bydlí paní Hanáková v jednopokojovém bytě už přes sedm let. Na konci února se ale musí vystěhovat. Nový domov hledají sestry marně, pronájmy jsou pro ně moc drahé, kvůli dluhům manžela je navíc jedna z nich v insolvenci. „Je nám to jedno, jestli to bude někde na samotě nebo kdekoliv,“ řekla Vítězslava Hanáková.

Sestry se obracejí na obecní úřady i charity. Poohlížely se i po ubytovnách. Ty jim ale nevyhovují, kvůli špatným podmínkám pro astmatiky. „Hledáme už víc jak rok, kde se dá, celé okolí máme projeté. Všude nám to ztroskotá na tom, že tam nejsme přihlášené, že tam nemáme trvalý pobyt. Jak můžeme mít trvalý pobyt, když tam nebydlíme,“ popsala seniorka.

Pro města je důležitý trvalý pobyt seniorů

Právě trvalý pobyt je pro mnohé obce klíčový, přestože si lidé mohou podat žádost kdekoliv. Sestry mají bydliště nahlášené v nedalekých Ivančicích. „Obrací se na nás více lidí, nejen důchodci. Město Ivančice má omezený počet městských bytů. Máme také penzion pro důchodce se čtyřiceti byty, které jsou trvale obsazeny, z důvodu toho nízkého nájmu,“ vysvětlil starosta Ivančic Milan Buček (STAN).

Město se proto chystá postavit další penzion pro seniory, měl by vyrůst poblíž stávajícího. Vedení Ivančic v současné době jedná s krajem o výkupu dalších pozemků pro jeho stavbu.