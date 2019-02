Stingova Poslední loď připlouvá do Brna. Autor se nakonec premiéry nezúčastní

Sting se v muzikálu inspiroval vlastními zážitky z dětství v anglickém námořním městě Wallsend, které je proslavené loděnicemi. „Kvůli světové krizi loděnice končí a parta kamarádů se rozhodne, že bez nároku na honorář tu svoji poslední loď dostaví, aby si zachovali svoji důstojnost,“ vysvětlil režisér Stanislav Moša.

Muzikál zároveň vypráví romantický příběh Gideona Fletchera, který sní o jiné budoucnosti, touží cestovat po světě. Gideon opouští svůj život i lásku, a když se po sedmnácti letech vrátí, najde loděnice v hluboké krizi a svou životní lásku po boku někoho jiného. A uvědomí si, že přišel o víc, než si kdy dovedl představit.

„Já jsem měl možnost vidět muzikál na Brodwayi a zamiloval jsem se do něj. Ty roviny, které příběh vypráví, jsou zajímavé a baladická Stingova hudba to vše korunuje,“ řekl Stanislav Moša.

Překlad písní je podle režiséra velmi zdařilý

Muzikál obsahuje přes dvacet hudebních čísel, zahrnuje povětšinou původní písně, ale i dříve napsané skladby jako Island of Souls a All This Time ze Stingova alba The Soul Cages z roku 1991. O český překlad se postarala Zuzana Čtveráčková. „Ty texty nesmírně dobře tečou, jsou plné metafor, neběžných a nebanálních rýmů. Myslím si, že ten překlad je velmi zdařilý,“ řekl režisér.

„Mám rád takový valčíček, který je přímo z alba Poslední loď. Je to situace, kdy si Gideona najde jeho dcera a chce vysvětlit, jak to tenkrát bylo s její matkou,“ řekl představitel Gideona Dušan Vitázek, který je Stingovým fanouškem. Lístky na jeho červencový koncert v zámecké zahradě ve Slavkově u Brna už má koupené.

Sting zkouší muzikál v Kanadě

Sting měl původně přijet i na premiéru muzikálu do Brna, má ale povinnosti v zámoří.

„Plánovali jsme premiéru podle jeho kalendáře, ale bohužel Stingovi vešla do této návštěvy povinnost nazkoušet muzikál v Kanadě,“ řekl Stanislav Moša.

Hudebník podle něj ale slíbil navštívit některou z repríz muzikálu. V sobotu by měl pozdravit diváky alespoň prostřednictvím telemostu.