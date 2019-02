Z bijásků až do věznice gestapa. Světově uznávaný literární teoretik Peter Demetz vzpomíná na mládí v Brně

Příběh profesora Petera Demetze se začal psát v roce 1927, kdy se jako pětiletý s rodiči přestěhoval z Prahy do Brna. Tatínek Hans Demetz se tam stal ředitelem Spojených německých divadel. „To byla nejšťastnější léta mého mládí. V Praze byla válka, já jsem byl položid, a to už nebylo tak krásné. Kdežto v Brně to bylo idylické, já jsem chodil bruslit, lyžovat a do bijásků. O tom jsem pak napsal, jsem znalec starých brněnských bijásků,“ říká s úsměvem Peter Demetz.

Brno mělo víc než padesát biografů ve městě i na předměstí. První revoluce přišla ve 30. letech, kdy se postavily nové biografy jako Alfa uprostřed města. „Hrávaly se všechny možné filmy, od českých přes německé, francouzské, italské. V Brně byl absolutně moderní program. Já jsem měl černou knížku, kde jsem zapisoval, kolikrát a kam. A spolužáci ve třídě taky měli černé knížky, a to byly závody, kdo více jde do biografu. No byl jsem v biografu tak třikrát, čtyřikrát týdně,“ vzpomíná Peter Demetz.