Železnice v Česku naráží na své limity. Když se vlak nevejde na trať, musí vypomoci jiná

Trať přezdívaná Pražský semmering je známá jako romantická trať, která po smělých viaduktech překonává Prokopské údolí a nabízí pozoruhodné výhledy na Prahu. Po modernizaci, která začala loni a nyní postupně končí, ale také výrazně roste i její dopravní význam. Čerstvě se na ní otevírají tři nové výhybny, díky kterým má výrazně vzrůst kapacita tratě. „Když by se na to podíval laik, měl by pocit, že je to pořád stejné. Druhá kolej tady byla, ale nebyla napojená na zabezpečovací zařízení a čtvrt století se po ní nemohlo jezdit,“ podotkl Ondřej Kubala, mluvčí organizace ROPID, která v Praze objednává veřejnou dopravu. Na Pražský semmering by se mohly přesunout vlaky, které se již nevejdou na druhou trať, která vede z Prahy do Hostivice a navzdory tomu, že má jen jednu kolej, musí zajistit veškeré spojení Prahy a největšího středočeského města, tedy Kladna. Kromě vlaků Praha–Kladno po ní ale jezdí například také vlak, který v Hostivici odbočuje směrem na Slaný a v pracovní dny ráno vozí zaměstnance do skladů za Prahou.

Tento vlak je takřka učebnicovým příkladem toho, že česká železnice funguje na limitu. Cestu z dejvického nádraží, kde začíná, do Hostivice by mohl stihnout za čtvrt hodiny, ve skutečnosti ale cesta trvá 25 minut. Z toho ale vlak devět minut nejede, nýbrž čeká ve stanicích, aby neblokoval protijedoucí vlaky plné cestujících z Kladna. Zároveň je Pražský semmering jednou z tratí, kde chce ROPID v budoucnu objednat zcela nové vlaky. Zatímco dnes tudy v pracovní dny jezdí v každém směru jeden za hodinu, v budoucnu by měl být interval půlhodinový. Přetíženému koridoru má odlehčit tráť přes Hradec Odklonění některých vlaků do Hostivic z přetížené dejvické trati na méně frekventovanou železnici ze Smíchova není v současných podmínkách výjimečná myšlenka. SŽDC připravuje rozsáhlou rekonstrukci tratě z Prahy přes Hradec Králové do Chocně, která by odlehčila hlavní trati přes Pardubice. Souběžně by pak vedly nejméně čtyři koleje a koridoru, který je rovněž na hranici svých možností, by tak odlehčily. Podobná myšlenka stála ostatně již ve 30. letech i u plánů na modernizaci a dostavbu tratí na Vysočině, aby vzniklo alternativní spojení Praha–Brno vedle tratě přes Českou Třebovou.