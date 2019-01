Dva muži podle policie podváděli při rozměňování peněz. Přišli si na 230 tisíc korun

Podle policie si počínali tak, že personál prodejny vždy prodělal. Při každé směně si měli přijít zhruba na 4000 korun. Kriminalisté je podezřívají, že od roku 2017 do loňského září podvedli více než 60 prodavaček či prodavačů v celém Česku. Celková škoda, kterou měli způsobit, se pohybuje kolem 230 tisíc korun, řekl za ostravské kriminalisty Vladimír Zetek.

Policisté v září dva muže ve věku 38 a 43 let zadrželi nedaleko Brna. Do Česka se s podvody přesunuli ze Slovenska poté, co tam byli odhaleni. Působili na území celé republiky. Od zářijového dopadení kriminalisté dokumentovali celou sérii podvodů. Hlavně s pomocí jednoho z obviněných, který se přiznal. V prosinci oba obvinili z podvodu.

Oba muži si podvody podle policie přilepšovali k živobytí. Nepracovali, věnovali se jen drobnému podnikání. Zajímavostí podle Zetka byl fakt, že je policisté zadrželi pravděpodobně u posledního zločinu. „Jeden ze zadržených dostal nabídku dlouhodobější práce. Pro něj to byl poslední výjezd do Česka,“ řekl policista.

Trik pochází z Balkánu

Samotný trik nechtěl prozrazovat. Uvedl, že jeden z pachatelů se jej naučil díky článku ve slovenských médiích. Na Slovensko se tento způsob podvodů podle kriminalisty dostal před 20 lety z Balkánu. Postupovali vždy stejně. Nejprve jeden z obviněných v prodejně nakoupil drobnosti. Při placení požádal personál o rozměnění peněz. Při tom je připravil o částku kolem 4000 korun.

„Druhý obviněný vždy stál hned za prvním, tak, aby nebylo vidět, co se u pokladny děje. Dělal mu zeď. Pak hned přistoupil k pokladně i on a zaměstnal personál, aby první pachatel měl dostatek času prodejnu opustit,“ řekl policista.

Kriminalisté dvojici odhalili i díky kamerovým záznamům. Na jednom se podařilo zachytit automobil, kterým na místo přijeli. Později z jiného záběru získali jeho registrační značku, která je dovedla až k pachatelům.