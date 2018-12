Karviná bude mít vyrovnaný rozpočet. Peníze se našly i na Senior taxi

Pro příští rok bude do investic směřovat přes devět procent rozpočtu a je na ně vyčleněno 92 milionů korun. Do rozpočtu se navíc převedou nedočerpané finanční prostředky na nedokončené investiční akce z letošního roku.

Na letošní rok mělo město schválený rozpočet ve výši 1,4 miliardy korun, po jeho úpravách by nakonec mělo podle očekávání hospodařit s téměř 1,8 miliardami korun. Letos Karviná totiž posílila investice a výrazně do rozpočtu zapojila prostředky z rezerv vytvořených v předchozích letech, a to v řádech stovek milionů korun.

„Do modernizace komunikací, chodníků a cyklostezek, do oprav malých mostků nebo do výstavby nových parkovacích míst chceme investovat více než 50 milionů korun.“

Zaměří se rovněž na ubytovnu Kosmos

Město chce podle svého primátora Jana Wolfa (ČSSD) pokračovat v zahájených větších projektech, jako je rekonstrukce krytého bazénu, přestavba ubytovny Kosmos na byty nebo renovace tří domů na náměstí.

Na provoz veřejné dopravy má město vyčleněno téměř 37 milionů korun, přičemž do MHD půjde přes 31 milionů. Jízdné ve stávající podobě zůstane zachováno, nadále tak budou mít dopravu zdarma děti do 15 let a senioři nad 65 let. Regionální knihovna a Městský dům kultury mají vyčleněno pro svou činnost a drobné investice přes 60 milionů korun. Sportovní zařízení v majetku města a společnost STaRS Karviná, která zajišťuje služby v oblasti sportu a rekreace, dostanou na provoz 46,3 milionu a Sociální služby Karviná podpoří město téměř 23,5 milionu korun.

Na náklady spojené s fungováním městské policie je vyhrazeno více než 56 milionů a třeba oblíbenou službu Senior taxi, díky níž se mohou občané města za zvýhodněných podmínek nechat přepravit na úřady či k lékaři, chce město v roce 2019 podpořit částkou 1,1 milionu korun.

V rezervách Karviné zůstávají neúčelově vázané peníze ve výši přesahující 203 milionů korun, účelová rezerva ve výši 14,51 milionu a také rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací ve výši 13,63 milionu.