Braunův morový sloup v Liberci je jako nový. Lidé k němu zatím nemohou, brzy se ale barokní zahrada otevře

Morový sloup bude v příštím roce starý rovných 300 let – základní kámen sloupu byl podle historických pramenů položen v roce 1719. Vznikl patrně z vděčnosti za záchranu před morem z roku 1680. Na dnešním místě u kostela Nalezení sv. Kříže stojí až od 19. století, původní byl na Sokolovském náměstí.

Jeho oprava trvala čtyři měsíce. Restaurátor Radomil Šolc musel sloup nejprve očistit, doplnit chybějící části a zpevnit a naimpregnovat povrch. Pracoval i na sochách, které sloup zdobí – sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Šebestiána, sv. Rocha a Panny Marie – a také hada, kterému chyběla část hlavy se zuby, ve kterých drží jablko. Restaurátor sloup také pozlatil.

Nejvíce práce bylo se sochou sv. Šebestiána, která sloup dokonce na čas opustila. „Zjistili jsme, že už původně jim pravděpodobně nevyšel kámen nebo z neopatrnosti jim to upadlo,“ poznamenal restaurátor.

Zahrada se má otevřít příští rok

Během opravy se ukázalo, že je poškozený také podstavec sochy sv. Rocha, s čím však již nepočítal rozpočet opravy sloupu. Na jaře se proto restaurátoři k morovému sloupu ještě vrátí, sochu sundají a podstavec opraví.

Město zatím chce pokračovat v rekonstrukci objektů v barokní zahradě kostela Nalezení sv. Kříže. „V příštím roce by měla přijít na řadu kaple Božího hrobu. Ještě ne ta restaurační fáze, ale posudek, abychom vůbec věděli, co všechno tam je špatně, jaké technologie bude třeba použít a kolik nás to bude stát,“ řekl náměstek libereckého primátora Ivan Langr (SLK).

Kaple zatím patří církvi, ta však nemá na opravu peníze, a proto ji nabízí městu. Podobným způsobem Liberec v minulosti získal i morový sloup. Na něj bude možné se od příštího roku zajít i podívat. Dosud nepřístupnou barokní zahradu slíbila radnice otevřít návštěvníkům. Podle Langra je to jeden z mála tichých koutů vhodných k odpočinku v centru Liberce, je však ještě třeba ji upravit a zabezpečit.