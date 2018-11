Těžba na Dole Lazy má skončit příští rok v říjnu. Zaměstnanci práci najdou v jiných částech revíru

24. srpna 2017 - Věřitelé OKD schválili přijetí reorganizačního plánu firmy, který počítá s tím, že doly a provozní majetek budou vloženy do nově založené společnosti OKD Nástupnická, v níž by 100 procent akcií měl získat za 80 milionů korun státní podnik Prisko. V původní OKD zůstanou jen pohledávky za bývalými majiteli.

11. května 2016 - Vláda schválila příspěvek pro propouštěné zaměstnance OKD. Horníci by měli dostávat 8000 a ostatní pracovníci 7000 korun měsíčně, a to tři měsíce až pět let.

2. února 2016 - OKD oznámila, že chce do tří let propustit polovinu zaměstnanců. Později vzalo vedení firmy svá slova zpět.

„Aby bylo možné zahájit další těžbu v ostravských slojích, ke zpřístupnění nových zásob uhlí bychom museli provést prohloubení stávající jámy číslo dva o bezmála 500 metrů. Tyto práce by si pak vyžádaly investice v rozsahu několika miliard korun po dobu nejméně tří let včetně dalších mnoha milionových nákladů na zajišťovací provoz Dolu Lazy,“ vysvětlil předseda představenstva a výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk.

Uhlí se může těžit do roku 2030

Vedení OKD s vlastníkem podle mluvčího pokračuje ve strategickém jednání, zda bude zachován stávající dlouhodobý výhled OKD do roku 2024 nebo se těžba prodlouží až do roku 2030. Podle podnikatelského záměru se uhlí na Karvinsku bude těžit minimálně do roku 2024, během zářijové návštěvy firmy ale premiér Andrej Babiš (ANO) hovořil o možném prodloužení těžby o dalších šest let.

S ohledem na to, že zatím není definitivně jasné, dokdy by mohla těžba pokračovat, nemohlo podle Kowalczyka představenstvo rozhodnout o ukončení těžby v důlních lokalitách Darkov a ČSA.

„Shodli jsme se pouze na Dole Lazy, kde bychom těžbu v obou případech ukončili již příští rok,“ podotkl Kowalczyk. Podle původních reorganizačních plánů OKD se uvažovalo o tom, že Darkov také skončí v roce 2018 a ČSA v roce 2021.

Ve firmě nyní pracuje i se zaměstnanci dodavatelských firem přes 9500 lidí. OKD letos vytěží okolo pěti milionů tun uhlí.