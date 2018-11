Cesta na vánoční trhy do Vídně bude delší. Silničáři úplně uzavřou most přes Nové Mlýny

Na vánoční trhy před vídeňskou radnicí dorazí každý rok podle organizátorů tři miliony lidí. Půl milionu z nich jsou cizinci, především Češi a Poláci. Většina z nich míří do Vídně přes most na Nových Mlýnech. O víkendu se hlavní tah do Rakouska na pět dnů úplně uzavře.

Most přes Nové Mlýny - technici už chystají materiál na místě i v okolí. Postaví provizorní kovovou konstrukci. Silnice I/52 se v místě o víkendu úplně uzavře, predpoklad je do čtvrtka. pic.twitter.com/OZVn4HZ0Ho — Jakub Vácha (@Vacha_CT) November 21, 2018

Přes most se už od dubna jezdí s omezením. Odborníci zjistili, že je stavba z roku 1979 na sedmibodové stupnici poškození na stupni šest. Nejprve úřady zakázaly kamiony a jezdilo se v obou směrech, později Ředitelství silnic a dálnic upravilo provoz na kyvadlový s povolením i pro kamiony.

Vznikne most na mostě

Silničáři chtějí nad mostem postavit ještě jedno provizorní kovové přemostění. „Kovová konstrukce rozloží váhu a poškozenému mostu odlehčí,“ řekl ředitel ŘSD Závodu Brno David Fiala.

„Vrátíme tam dva směry, ten princip je takový, že v devadesáti centimetrech nad stávajícím postavíme nový most. Budou na něj pozvolné, třicet metrů dlouhé nájezdy. Kvůli tomu se bude muset v místě jezdit třicítkou,“ vysvětlil.

Než ale vznikne provizorní přemostění, budou muset všichni projet okolními obcemi. Jedna cesta bude určená pro směr do Brna, po druhé by měli jet všichni na jih. Ve směru na Mikulov se bude z Nové Vsi jezdit přes Drnholec a Novosedly, opačným směrem auta odbočí na Dolní Dunajovice, Brod nad Dyjí a Pasohlávky. V nejužších místech by se tak dva kamiony potkat neměly.