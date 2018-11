Proti plánu reorganizace Vítkovic Heavy Machinery byla Komerční banka. Rozhodnutí je na soudu

VHM ze strojírenského koncernu Vítkovice (dřívější Vítkovice Machinery Group) Jana Světlíka jsou v úpadku od března. Insolvenční návrh na sebe podaly samy a spojily ho s takzvanou předbalenou reorganizací, která umožňuje, aby se do financování reorganizace hned zapojil nový investor a také zajistil peníze pro výrobu.

- Firmy ze skupiny Czechoslovak Group se v minulosti dostaly do povědomí veřejnosti kvůli obžalobě za údajné skladování zakázaných výbušnin v muničním skladu ve Vrběticích. Soud nakonec pět osob i firmy Excalibur Army a Real Trade Praha zprostil obžaloby.

- Strnadova firma SPV VTK byla do obchodního rejstříku zapsaná loni v prosinci .

- Loni během volební kampaně před prezidentskými volbami darovala firma DAKO-CZ, která patří do Strnadova holdingu CSG, prezidentu Miloši Zemanovi dar dva miliony korun.

- V roce 2013 získal spolu s Reném Materou společnost Tatra, kterou koupili v dražbě, kam se dostala kvůli dluhům. Prodělečná automobilka od té doby postupně navyšuje výrobu i zisk, v roce 2016 to bylo 420 milionů.

- Majitelem CSG je podnikatel Jaroslav Strnad , který se narodil 10. června 1972 v Chrudimi. Podnikat začínal začátkem 90. let jako obchodník s kovovým šrotem, později přidal obchod s vyřazenou vojenskou technikou a dalšími armádními přebytky.

- CSG je jedním z nejaktivnějších českých investorů . Loni například slovenská větev holdingu, skupina MSM Group, vstoupila do srbského strojírenského podniku IMK 14. Oktobar a v rámci holdingu byla po několika letech obnovena výroba lehkých nákladních vozidel v automobilce Avia.

- Holding CSG zastřešuje 22 výrobních a obchodních společností , prostřednictvím Strnadova podílu je s ním propojen i výrobce nákladních automobilů Tatra Truck. Do CSG patří například společnosti AVIA Motors, DAKO-CZ, ELTON hodinářská, JOB AIR Technic, KARBOX, MSM Group, ZTS Metalurg, Tatra Defence Vehicle či obchodník s vojenským materiálem Excalibur Army.

Základem podnikání Jaroslava Strnada je průmyslový a zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG), který se v minulosti jmenoval Excalibur Group (název změnil v lednu 2016). Portfolio českých a slovenských firem skupiny zahrnuje vojenská a speciální vozidla, terénní nákladní automobily, zbraně, munici, ale i strojírenské výrobky pro automobilový, železniční a letecký průmysl nebo silniční dopravní služby. Uchází se o významné české armádní zakázky a vyváží zbraně třeba do Iráku.

VHM by měly patřit do holdingu zbrojaře Strnada

Novým majitelem VHM se podle předloženého reorganizačního plánu má stát společnost SPV VTK zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada, která už podnik postupně přebírá a díky jejímž penězům se ve firmě v dubnu znovu rozjela výroba.

V insolvenčním návrhu VHM uvedly, že mají přes tři sta věřitelů a dluží téměř tři miliardy korun. Firma uvedla, že do neuspokojivé ekonomické situace se dostala v důsledku dlouhodobé krize na trhu v oboru strojírenství a také kvůli problémům dalších firem ve skupině, s nimiž byla úzce obchodně propojena.

VHM jsou producentem ocelí a výrobků z nich. Zhruba 80 procent své výroby vyvážejí hlavně do zemí Evropské unie, zejména do Německa, ale také do USA, Ruska, Kanady, Brazílie, Indie i na další trhy. Firma má zhruba devět set zaměstnanců.