Velké stavební firmy jsou před soudem kvůli rekonstrukci kladrubského hřebčína. Vinu odmítají

Kladrubská kauza se na veřejnost dostala již před více než pěti lety, kdy v hřebčíně zasahovali policisté z tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Nakonec skončilo před soudem sedmnáct lidí – obviněno jich bylo osmnáct, ale jeden z nich zemřel – a pět právnických osob. Jde vesměs o velké stavební firmy – Geosan Stavební, Strabag, Cettus, Metrostav a Chládek a Tintěra.

První den soudního jednání přečetl státní zástupce Adam Borgula, z čeho je všechny viní. Potom vypovídala první obžalovaná – bývalá zástupkyně ředitele hřebčína Simona Voňková. „Cítím se být nevinná. V obžalobě jsou nepravdy a polopravdy, to, co je mi kladeno za vinu, je vytrženo z kontextu. (…) Žádného uchazeče jsem neupřednostnila, nikoho jsem nezvýhodnila,“ řekla. Kritizovala také postup orgánů činných v trestním řízení, například vazbu, která na ni byla v létě 2013 uvalena.

Obžaloba: dohody o cenách, manipulace zakázek na stavbu i dozor

Obžaloba hovoří o manipulacích se zakázkami zadávanými během rekonstrukce hřebčína, konkrétně její první a druhé etapy. Obžalovaní se podle Borguly domlouvali na podmínkách zakázek včetně technických parametrů. „Jde o veřejné zakázky, ať již na stavební část projektu, tak i na technický dozor investora a na dodavatele projektanských prací a některé další dílčí veřejné zakázky malého rozsahu,“ popsal státní zástupce.

Dodal, že protože „nebyly naplněny podmínky pro plnění tohoto projektu, škoda koresponduje s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky, což je přibližně 250 milionů korun, případně nabídkovou cenou“. Tendry ovšem byly zrušeny a údajná škoda, kvůli které skupina stojí před soudem, je řádově nižší – přibližně dvanáctimilionová.

Obžaloba posuzuje jednání obžalovaných jako organizovanou činnost. Státní zástupce ale zdůraznil, že nejde o „organizovanou zločineckou skupinu“. „Organizovanost spočívala v tom, že byla pravděpodobnost dokonání trestného činu zvyšována tím, že se na ní podíleli jak zástupci technického dozoru investora, tak zástupci zadavatele, tak i budoucího zhotovitele nebo dalších uchazečů, tedy v podstatě všech stran,“ řekl Borgula.

Podle něj se například uzavíraly dohody mezi budoucími uchazeči i ohledně nabídkových cen u některých zakázek. „Docházelo i k tomu, že před zahájením zadávacích řízení docházelo k předávání kvalifikačních a technických parametrů zadávacích dokumentací ještě před zveřejněním,“ uvedl žalobce.

Obhajoba zpochybňuje odposlechy. „Je to účelovka,“ tvrdí obžalovaný

Obžalovaní či jejich obhájci ale hned na začátek soudu zdůraznili, že jsou nevinní a chtějí zpochybnit odposlechy, o které se obžaloba opírá. Právní zástupce pardubické společnosti Chládek a Tintěra Jiří Slezák označil obžalobu za nedůvodnou.

„Myslíme si, že obžaloba není důvodná, říkám to za Chládka a Tintěru, ale mám pocit, že takto přemýšlí řada obžalovaných. Je to složitá věc, tvrdíme, že žádné manipulace jsme se nedopustili,“ shrnul obhájce. Jeden z obžalovaných Jiří Jehlička dodal: „Je to účelovka, v mém případě je to celé zmatečné.“

Právní kvalifikace není u všech obžalovaných stejná. Za pokus o poškození finančních zájmů EU hrozí až deset let vězení stejně jako za přípravu dotačního podvodu, což je kvalifikace u některých obžalovaných. Další viní státní zástupce ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a za pletichy při zadání veřejné zakázky, za to by jim mohl hrozit až osmiletý trest. Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže pak lze postihnout až pěti lety odnětí svobody.