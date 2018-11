Navážení zeminy a odpadu ve Vážanech je trestný čin. Skládka ohrožuje protipovodňová opatření

Spolek přitom prý nemá prakticky žádný majetek. Pozemky by měly propadnout státu, který by měl situaci v budoucnu řešit a pokusit se o nákladnou nápravu. Rozhodnutí není pravomocné, obě strany si nechaly lhůtu pro odvolání.

Navážení trvalo až do roku 2016. „Prokázalo se, že se tam konaly časté navážky suti včetně nebezpečného azbestu, prokázalo se to posudky i odbornými vyjádřeními,“ uvedla samosoudkyně Zdeňka Kalová. Sesuv navážky pak podle ní překryl zemědělskou půdu jiných vlastníků. Šlo asi o čtyři desítky zasažených parcel o rozloze 26 tisíc metrů čtverečních.

Problém s navážením materiálu Vážany řeší už deset let. Spolek SVS Delta Racing Team na pozemek materiál svážel pro zbudování motokrosové dráhy. Vytvořený umělý svah se ale začal sesunovat do blízkosti suchého poldru z roku 1990, který Vážany chrání před velkou vodou. Nákladní vozy na místo kromě hlíny údajně vozily také nebezpečný odpad, který obsahoval azbest.

Podle soudu stál za navážením materiálu někdejší jednatel spolku Tomáš Hrdinka starší, bývalý automobilový závodník. Podle jeho obhájce Milana Netolického se hají tím, že kdyby mu správní orgány neházely klacky pod nohy, vybudoval by tam zamýšlený sportovní areál, jak bylo původně naplánované. Trestní stíhání Hrdinky ale policie označila jako neúčelné, protože figuroval v jiném případu, který se týká krácení daní. Soud ho za to poslal na 9,5 roku do vězení.

V lednu se v souvislosti se skládkou zeminy rozhořel další spor. Zástupci obce nechali v její blízkosti vybudovat tunel pro odvod vody z polí, propustek ale někdo zasypal zeminou. Přestože jejich podezření padlo na spolek, který obvinění popřel, trestní oznámení podali na neznámého pachatele. Odvodňovací kanál za 300 tisíc korun dělníci budovali čtyři měsíce.