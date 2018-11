Od traktoru k legendárnímu Porsche. Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně vystavuje návrhy designéra Kuhnerta

Silueta sportovního vozu se do povědomí veřejnosti dostala nejen svým účinkováním v mnoha filmech. Teď stojí Porsche 928 jako ústřední motiv nové výstavy pod střechou Uměleckoprůmyslového muzea.

Jiří Kuhnert v Brně absolvoval průmyslovku, fascinovala ho závodní auta. Po okupaci v roce 1968 ale emigroval do Německa, kde nastoupil do konstrukčního oddělení firmy Porsche ve Stuttgartu.

Model Porche 928 byl senzací autosalonu

Jeho kreslířského talentu a dalších schopností si brzy všimnul šéfdesignér Anatole Lapin, který ho vzal do svého týmu. Jiří Kuhnert tak začal spolupracovat na návrzích Porsche 928. Model se poté stal senzací autosalonu v Ženevě. „Kuhnertovým autorským dílem je například tvarování ikonické zadní části, která dává tomu vozu esprit,“ popsal kurátor výstavy Rostislav Koryčánek.

„My jsme chtěli s kolegy připravit jakýsi ateliér, kde Jiří Kunert navrhoval tyto legendární auta Porsche 928. Řešil nejen technické detaily, ale i o estetiku zadní partie auta. Navrhoval také legendární kola, takzvané telefony,“ vysvětluje designér Michal Froněk ze studia Olgoj Chorchoj, které stojí za architektonickým návrhem expozice.

Signované skicy s návrhy detailů jsou jako umělecká díla

Na výstavě lidé uvidí Kuhnertem signované skicy s návrhy detailů. Podle Koryčánka mají nejen technickou a dokumentační hodnotu, ale také vysokou uměleckou úroveň. Galerie využila také dobové fotografie z archivu Kuhnertovy rodiny. „To byla analogová doba, nepoužívaly se počítače, používaly se kresby, hliněné modely a rýsovalo se to na rýsovacích prknech. Zásadní je to, že Porsche muzeum už neuchovává ty originální kresby, má je pouze naskenované. Ale my tady vidíme ty originály,“ řekl Michal Froněk.

Po konfliktech s Lapinem se Kuhnert rozhodl odejít do automobilky BMW, avšak brzy poté zemřel. Pro české odborníky nebyl neznámou osobností. Teprve teď je ale jeho příběh komplexněji zpracovaný, podobně rozsáhlá výstava dosud nevznikla.

Výstava končí 13. ledna příštího roku. Potom se muzeum kvůli rekonstrukci pro návštěvníky uzavře až do dubna 2020.