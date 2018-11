Krajský soud otevřel tragickou nehodu na okraji Olomouce. V březnu při ní zemřely dvě děti

Soud Ondrýska v srpnu potrestal vězením na 6,5 roku a na deset let mu zakázal řídit. Krajský soud, u něhož dnes vypovídali znalci, případ odročil na 7. listopadu.

Nehoda se stala 29. března na silnici z Nových Sadů do Holic. Podle obžaloby jel Ondrýsek směrem na Holice. V okamžiku, kdy se blížil ke křižovatce, na níž před ním stála dvě auta a odbočovala vlevo, narazil do zadní části odbočujícího automobilu. Toto vozidlo pak narazilo do vozu před sebou a vyjelo do protisměru. V té chvíli jela v protisměru řidička, která se snažila zabránit střetu. Autu v protisměru se vyhnula, dostala ale smyk, vyjela mimo vozovku a asi po 60 metrech od křižovatky narazila postupně do dvou stromů.

Ondrýsek dnes u krajského soudu nevypovídal. Krátce po nehodě se snažil soud přesvědčit o tom, že se nehoda odehrála jinak. Podle něj šlo o dvě nehody nezávislé na sobě a neměly příčinnou souvislost.

Znalci se dostali do sporu

Znalec Petr Vlk vypracoval posudek na žádost obhájce obžalovaného Ondrýska. U soudu dnes upozornil na to, že podle výpovědi jednoho z řidičů, kteří místem v době nehody projížděli, byla řidička při nárazu Ondrýska do odbočujícího automobilu už za křižovatkou. Zjištěné stopy na vozovce i za krajnicí podle něj neodpovídaly tvrzení řidičky, že kvůli autu v protisměru strhla řízení. Na silnici by podle Vlka musely zůstat stopy po smyku. „Stopy zůstaly až v bahně za krajnicí,“ uvedl.

Znalec Ladislav Mandák ale závěry Vlka označil za chybné. Řidička podle něj neměla možnost za daných podmínek včas zastavit vozidlo. Vlk podle Mandáka ve svém posudku značně nadhodnotil brzdné zpomalení vozidla Škoda Felicia, které žena řídila. Podle Mandáka se nelze ztotožnit ani se závěrem, že řidička byla se svým vozidlem v době nárazu Ondrýskova auta do vozidla před ním už zhruba 66 metrů za místem střetu automobilů. „Je to nereálné,“ dodal.

Zakřivené stopy za krajnicí vozovky podle Mandáka svědčí o tom, že řidička se kvůli nehodě v protisměru snažila o vyhýbací manévr. S odkazem na své propočty uvedl, že žena měla dostatek času i prostoru na to, aby se autu zasahujícímu do jejího jízdního pruhu vyhnula obloukem. Smyk žena dostala poté, co se snažila s autem dostat z nezpevněného terénu zpět na vozovku.

Druhá nejtragičtější havárie v kraji

Následky nehody byly tragické. Dvě ze tří dětí, které s ženou ve voze cestovaly, zemřely na místě. Další tři lidé byli po ošetření převezeni do nemocnice. Šlo o obžalovaného řidiče, řidičku a chlapce, který cestoval v jejím osobním autě společně s jejími dětmi.

Dítě utrpělo zhmožděniny. Obžalovaný je od nehody ve vazbě, už v minulosti s ním bylo vedeno správní řízení kvůli jízdě pod vlivem alkoholu.

Nehoda je druhou nejtragičtější, která se letos na silnicích Olomouckého kraje stala. V polovině července při střetu osobního a nákladního auta u Bohuňovic na Olomoucku zemřeli dva dospělí a dvě děti – šlo o prarodiče a jejich vnoučata. Vyšetřování této nehody dosud nebylo ukončeno.