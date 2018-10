Silnice v Přerově projdou před zimou opravou. Řidiči se musejí připravit na dopravní komplikace

Od počátku tohoto týdne dochází k postupnému omezení provozu v ulicích Kozlovská a Vsadsko. Dělníci se tam pustí do výměny asfaltové vrstvy a na vozovce upraví i vpusti kanalizačních šachet. V Kozlovské ulici bude rovněž v rámci této zakázky, která přijde město na 3,3 milionu korun, opraven zvýšený přechod pro chodce a rekonstrukcí projde i stání pro autobusy.

Cestující se tak podle Miloslava Dohnala z přerovského magistrátu musejí připravit na dočasný přesun zastávky. „V tuto chvíli jde o částečnou uzavírku, ovšem od 10. do 13. listopadu bude silnice zcela uzavřena, pak opět částečně. Po nové vozovce se řidiči projedou až 26. listopadu,“ nastínil Miloslav Dohnal.

Další uzavírka ovlivní od 25. října do 26. listopadu průjezd ulicí Petřivalského. I zde dělníci položí nový asfalt.

Cyklistům se zkomplikuje průjezd náměstím Svobody

„Na náměstí Svobody musíme počítat s poměrně dlouhou částečnou uzavírkou komunikace, která začne v pondělí 22. října a skončí až 14. prosince. Omezení se ale bude týkat pouze cyklistů. Stavební práce na rekonstrukci kanalizace si totiž zaberou jejich vyhrazený pruh, jednosměrný provoz aut ale zůstane zachován.

Oprava je akcí Vodovodů a kanalizací Přerov, investovat však bude do úprav i město – z magistrátní kasy poputuje půl milionu korun do obnovy uličních vpustí a do nových kanalizačních přípojek.

Stavební ruch zavládne také v centru, konkrétně v Palackého ulici, kde se v termínu od 5. do 9. listopadu plánuje oprava propadlých částí vozovky. Stavební práce probíhají v rámci záruky na danou komunikaci.