Sdružení Osobnosti pro Třinec drtivě vyhrálo volby v Třinci. Druhé ANO si odneslo necelou třetinu hlasů

Vyplývá to z výsledků sčítání na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 34,44 procenta voličů. Čtvrté sdružení Nezávislí bude mít v zastupitelstvu tři mandáty.

V Třinci občané letos vůbec poprvé vybírali primátora, statutárním městem se totiž Třinec stal jen několik týdnů před volbami. Primátorka Věra Palkovská z vítězného uskupení Osobnosti pro Třinec je z výsledku nadšená.

„Ani nepopíšu, jak to prožívám, prožíváme to celý tým. Opravdu to jsou emoce, protože naše kampaň byla hlavně 12 roků práce. Jaké může mít komunální politik jediné vysvědčení? To jsou volby,“ uvedla Palkovská. Podle ní se ukázalo, že stojí za to říkat lidem pravdu, neslibovat nereálné věci a že má smysl pracovat pro město.

„Osobnosti“ dříve vyhrály před sociální demokracií

Uskupení SNK Osobnosti pro Třinec, jehož lídryní je stávající starostka Věra Palkovská, vyhrálo komunální volby i v roce 2014 se ziskem 42,44 procenta hlasů a 16 mandáty. Voleb se tehdy zúčastnilo 32,55 procenta voličů.

Městské zastupitelstvo tam má 33 členů.

Do zastupitelstva se před čtyřmi lety dostaly ještě ČSSD 16,93 procenta hlasů (šest mandátů), KDU-ČSL se ziskem 8,89 procenta hlasů (tři mandáty), KSČM 7,70 procenta (tři mandáty), Soužití - Wspólnota 6,80 procenta hlasů (dva mandáty), TOP 09 se ziskem 5,18 procenta hlasů (dva mandáty) a také Úsvit přímé demokracie, který obdržel 5,01 procenta hlasů (jeden mandát).