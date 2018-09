Strakonice se dočkaly obchvatu, z města má vyvést stovky projíždějících kamionů

Obchvat se stavěl od března 2017. Propojuje silnice I/4 Praha–Strážný a I/22 Vodňany–Domažlice. „Dokončená stavba zlepší zejména průjezd tranzitní dopravy přes město ve směru nejen od Prahy a Písku na Klatovy a Horažďovice, ale i od Českých Budějovic a Strážného,“ uvedl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

„Tranzit bude nyní odveden ze středu města, kde se zklidní doprava. Zlepší se také dopravní obslužnost celého města i lokalit přilehlých přímo k trase,“ dodal Kroupa. Podle strakonických odhadů dosud srdcem města denně projelo sedmnáct set kamionů.

Druhý obchvat za třicet dní

V místech, kde se stavělo, se prokázalo pravěké osídlení, následoval záchranný archeologický výzkum. Našla se keramika ze starší doby železné, vrcholně středověké i novověké. Při stavbě ale narazili stavaři i na nebezpečné odpady v podloží původní silnice, což v konečném důsledku stavbu prodraží, doplnil šéf Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica.

V jižních Čechách je to druhý otevřený obchvat během 30 dní. Jihočeský kraj otevřel 31. srpna obchvat obce Němčice na Prachaticku. Stavba dlouhá téměř 1,6 kilometru stála 46 milionů Kč. Do roku 2021 by měl podle ŘSD být hotový obchvat Českých Budějovic, bude součástí dálnice D3. Odhad nákladů je 12,8 miliardy Kč.