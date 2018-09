Dva týdny válčí řidiči s modrými čarami v centru Brna. Infolinka je přetížená

Strážníci zkontrolovali od 3. září přes šest a půl tisíce řidičů. Bez povolení se jich snažilo do centra vjet téměř dva a půl tisíce. Nejvíc hned v prvních dnech, to museli městští policisté otáčet dvě třetiny aut. Teď už je to jen každý čtvrtý řidič. Zatím všichni odjeli bez pokuty. „Dohodli jsme se, že bychom dodrželi celý měsíc. Je to dostatečně dlouhá doba, aby se k řidičům informace dostala a uměli s ní pracovat,“ řekl ředitel Městské policie Brno Luboš Oprachal.

Navíc si lidé stěžují na výpadky osobních stránek. Podle magistrátu se ale vždy jedná jen o krátkodobou nefunkčnost. „Rozumím tomu, že někomu to činí obtíže, my se za to omlouváme. Samozřejmě je to systém, který je nový a neustále se pracuje na jeho zlepšení,“ řekl náměstek primátora Richard Mrázek (ANO). Stejně jako na posílení infolinky, která je neustále přetížená, jak upozorňuje i text na webu stránek rezidentního parkování. Přibýt by měli až tři operátoři.

Škola v centru musela zaregistrovat značky rodičů

S rezidentním parkováním se museli se začátkem školního roku vypořádat mimo jiné i rodiče asi tří set žáků Základní školy v Rašínově ulici. Někteří z nich své děti vozí ráno autem a bez povolení by do centra vjet nesměli.

Všechny poznávací značky musela škola zaregistrovat do systému. „Magistrát společně s městskou částí se dohodl se školou na tom, že rodiče dostanou dvakrát půlhodinový vjezd do centra města. Rodiče také mohou využít dalších sedm míst, které se nachází na Jakubském náměstí,“ řekl mluvčí Magistrátu města Brna Filip Poňuchálek.

Se začátkem semestru se do města znovu vracejí desetitisíce vysokoškoláků. Většina z nich zatím rezidentní parkování řešit nemusí. Zatím s modrými zónami bojuje JAMU, od listopadu bude spadat do rozšířených parkovacích zón i okolí některých fakult Masarykovy univerzity. Konkrétně fakulta sociálních studií, přírodovědecká a filosofická fakulta, kam dohromady chodí přes šestnáct tisíc studentů. Těsně za hranicí potom parkují studenti práv nebo stavební fakulty VUT.