Mají nové domy, ale bydlet v nich nesmí. Pardubičtí úředníci a developer se přou o chybějící most

Ačkoliv se nacházejí jen několik minut cesty od svého nového domu za téměř čtyři miliony korun, musí nyní tříčlenné rodině k životu postačit deset metrů čtverečních. Jiří Pištora s partnerkou a malým synem našli dočasný azyl u rodičů.

Klíče od domu sice dostali, ale jen k nastěhování nábytku. Podle předávacího protokolu je dům neobyvatelný kvůli chybějící kolaudaci. „Sice v domě nebydlíme, ale záruky běží. Běží záruky na veškeré spotřebiče, které jsme koupili, nábytek je nový, ale není to využité,“ ukazuje Jiří Pištora zařízený interiér, ve kterém nesmí bydlet.

Spor může zasáhnout až 14 rodin

Stejný problém mají v současnosti další tři rodiny. Na podzim k nim zřejmě přibude dalších deset budoucích majitelů, kterým se jejich rozestavěné rodinné domy mají kolaudovat v říjnu a v listopadu. „Měsíc už jsme měli mít předaný dům. Pro nás to znamená, že se komplikuje čerpání hypotéky,“ stěžuje si budoucí majitel domu Pavel Halíř.

Příčinou neblahé situace je chybějící most, který se developer původně zavázal postavit, ale neudělal to. „Odbor dopravy nepovolil užívání místní komunikace k těm posledním rodinným domkům, které tam developer staví, z toho důvodu, že stále chybí druhý výjezd ze sídliště, ke kterému se stavitel zavázal,“ vysvětluje mluvčí Pardubic Nataša Hradní.

Nad vyschlým potokem Bylanka, kde měl stát nový most coby druhá přístupová cesta k sídlišti, už čtyři roky stojí lávka pro pěší, kterou vybudoval magistrát. „Ta lávka tady je bez našeho souhlasu a brání nám v té výstavbě,“ brání se člen představenstva společnosti CZ Stavební holding Jan Tichý.

Plánovaný dvanáct metrů široký most se podle stavitele navíc do zastavěné oblasti už nevejde. Developer se proto odvolal ke krajskému úřadu a žádá o změnu územního rozhodnutí z roku 2007, aby most vůbec stavět nemusel. Krajští úředníci mají na posouzení odvolání až tři měsíce.