Zbavovat se vody, když je sucho? Proti vypouštění Velkopařezitého rybníku sepsali místní petici

Sedmnáctihektarový rybník je známý čistou vodou a patří mezi vyhledávaná místa rekreantů. „Je tady hodně rašeliny a ty kyseliny brání tomu, aby voda zelenala,“ vysvětlila místní obyvatelka Jana Civínová.

Proti vypouštění rybníka v období sucha se postavily už stovky lidí. „Voda nebude, rybník vyschne a ekosystém zanikne. Toto nechceme,“ řekl iniciátor petice Michal Salamánek.

„Musíme každou kapku šetřit a my tuhle vodu chceme vypustit? To je trestuhodné,“ postěžoval další místní Petr Rajský.

Obec se bojí, že přijde o pitnou vodu

Podle Agentury ochrany přírody a krajiny, která rybník spravuje, jeho hlavní hráz prosakuje a je v havarijním stavu. Oprava je nevyhnutelná. „Já ty průsaky pamatuji už několik let, nejsou zakaleny a nevyplavují z hráze žádný materiál a je to stabilní,“ tvrdí starosta Řásné Miroslav Tomíšek (nez.) a dodal, že nejde jenom o vodu na koupání, ale i o vodu, která pramení za rybníkem, která napájí místní vodovod. Obec by se mohla ocitnout bez vody.

Rybník původně ze 16. století je v majetku státu, jeho oprava má trvat rok a stát chce na veškeré náklady, které činí 42 milionů korun, získat dotaci z operačního programu Životní prostředí. „Při těch rekonstrukčních pracích budou také odstraněny všechny náletové stromy z návodní strany hráze a tři velké stromy,“ řekl vedoucí pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč.

Agentura chce s iniciátory petice jednat a svůj záměr jim vysvětlit. Další schůzka by se měla uskutečnit příští týden v úterý. Vypouštění rybníku se zatím odkládá na podzim.