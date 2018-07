Vizovice mají za sebou nejnáročnější víkend v roce. Letošní Masters of Rock byl překvapivě klidný

Po divokém víkendu fanoušci rocku a metalu odjížděli domů. Policejním kontrolám neuniknul jediný řidič. Za čtyři dny zkontrolovali policisté stovky řidičů, neprošlo jich čtyřicet, především kvůli alkoholu. K tomu řešili čtrnáct vykradených stanů. To je méně, než se při takové návštěvě čekalo. „Festival z pohledu policie hodnotíme jako jeden z nejklidnějších,“ řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Loni policisté zadrželi fanouška z Polska, který opilý ohrožoval plynovou pistolí návštěvníky festivalu. Soud tenkrát trestním příkazem cizince potrestal odnětím svobody na deset měsíců s podmíněným odkladem na dva roky.

Festivalu kraloval Gene Simmons

Finále festivalu bylo divoké. Na pódiu se potkal folk-metal s domácím folk-rockem. Korpiklaani z Finska a zlínský Fleret si náramně rozuměli. Vrcholem festivalu byl koncert Gena Simmonse. Osmašedesátiletý zakladatel kapely Kiss během dlouhé kariéry prodal sto padesát milionů desek. Do Vizovic přivezl svůj band. Byl to jejich vůbec první koncert v Evropě. „Nikdy jsem tu nebyl. Nemůžu se dočkat fanoušků,“ řekl před koncertem Gene Simmons. Z Vizovic odjel Simmons do Vídně, kde bude koncertovat v pondělí večer.