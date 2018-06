Do kasemat s tabletem. Návštěvníci Špilberku si mohou zahrát interaktivní hru

Pokud by si lidé nevěděli s úkoly rady, mohou za ztrátu jednoho tolaru získat nápovědu anebo úkol zcela vynechat. Na každém stanovišti se návštěvníci seznámí s jedním vězněm a jeho skutečným osudem. Podmínky v kasematách byly velmi tvrdé, vězni tam přežívali většinou několik měsíců.

Prohlídka je vhodná pro skupiny od tří do pěti lidí. „Ideální je skupinka tří lidí, jednotlivec si to příliš neužije,“ řekla koordinátorka projektu Martina Šmídtová z Muzea města Brna a dodala, že rodinám s malými dětmi prohlídku nedoporučuje. „Na webových stránkách uvádíme, že je možná návštěva dětí od 12 let v doprovodu dospělého, ale pro děti není příliš vhodná,“ konstatovala. Prohlídka s tabletem stojí 120 korun, což je jen o 30 korun více než u obvyklé prohlídky. Skupinová vstupenka stojí 100 korun na osobu.