Lednicko-valtický areál je už 20 let v UNESCO. Přibylo návštěvníků i investic

Také valtický kastelán Richard Svoboda si začlenění zámku do seznamu UNESCO pochvaluje. Celkové investice do valtické části areálu podle něj za posledních 20 let přesahují 400 milionů korun. „Číslo je to na první pohled ohromující, ale musíme si uvědomit, že se jedná o jeden z největších zámeckých komplexů v naší zemi, který byl 50 let bezohledně účelově vybydlován a devastován,“ uvedl Svoboda.

Počet návštěvníků vzrostl jen za posledních deset let více než trojnásobně a letos byl valtický zámek mezi památkami v Česku skokanem roku. Zatímco loni ho navštívilo 48 tisíc lidí, tak letos přijelo přes 125 tisíc. Lákala je i opravená replika barokního divadla nebo jízdárna.

„Naše úsilí teď směřuje k tomu, aby se zmenšoval na první pohled patrný rozdíl mezi stavem lednického a valtického zámku, který vznikl tím, že ten valtický byl půlstoletí v přímém kontaktu s přísně střeženou železnou oponou a nebyl zájem o jeho větší návštěvnost a propagaci,“ dodává kastelán s tím, že rezidenčním srdcem lichtenštejnského areálu byl právě valtický zámek. Z něho vycházely nejvýznamnější komunikační osy, které tvoří páteř valticko-lednické kulturní krajiny.

Turistický ruch si pochvaluje i starosta Valtic Jan Trojan – město je podle něj centrem nejen vína, ale i kultury a zvláště hudby. „Jsme jednou ze 12 památek v Česku zapsaných v seznamu kulturního dědictví UNESCO, ale jedinou, která je v seznamu přírodního dědictví, a jako jedinečný přírodní park nás jezdí navštěvovat turisté z celého světa,“ uvedl Trojan. Zápis na seznam světových unikátů podle něj přináší prestiž, i když s sebou nese i negativa.

Nad parkem se do výšky 62 metrů tyčí minaret

Celému areálu vévodí zámek Lednice, který patří mezi nejfotogeničtější stavby v Česku. Současnou podobu dostal v letech 1846 až 1858 díky přestavbě ve stylu anglické tudorovské gotiky a romantický novogotický vzhled získaly také jeho interiéry s bohatou řezbářskou výzdobou: hlavně proslulé vřetenové schodiště v knihovně, kazetový strop z lipového dřeva či reliéf stromu života ze slonové kosti.

Nedaleko zámku ční v přilehlém parku do výše 62 metrů exotický minaret, jedinečná stavba v Evropě. Minaret patří k nejvyšším stavbám svého druhu v neislámských zemích. Postaven byl podle plánů architekta, vynálezce a zakladatele tužkařské firmy Koh-i-noor Josefa Hardtmutha v roce 1802, zároveň tak jde o nejstarší zpřístupněnou vyhlídkovou stavbou v Česku. Z horního ochozu, kam vede 302 schodů, mohou návštěvníci při dobrém počasí zahlédnout i vrcholek věže svatoštěpánského dómu ve Vídni.