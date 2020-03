Z hnutí ANO odchází členové. Vedení jim prý přikazovalo, jak hlasovat

V Prostějově působí jako zastupitel také místopředseda hnutí - Jaroslav Faltýnek - má tam třeba poslaneckou kancelář. Že by řídili své členy takto pevnou rukou, odmítá. „Vůbec to tak není. Prostějovská organizace se rozdělila na dva tábory. Jeden, co chtěl na radnici fungovat konstruktivně jako v opozici, a druhý, co chtěl fungovat destruktivně,“ řekl Faltýnek.

Situaci v Prostějově vykresluje ale také dopis, který regionální vedení poslalo svým členům. V něm stojí i toto prohlášení. „Prosím uvědomme si, že aby tady chtěly žít i naše děti, my to prověříme, atd., není volební program, jsou to volební hesla a snad se na nás nikdo nenaštve, jsou to prázdné fráze.“ Naicerová dodala, že právě tato hesla byla důvodem pro vstup do hnutí. „I když už ne v barvách ANO, tak budu v jejich prosazování pokračovat,“ doplnila. Společně s dalšími odpadlíky od hnutí založila inciativu PRO 2016.

Všichni bývalí členové mluví podobně. Mysleli si, že v hnutí budou naplňovat ideály, se kterými šlo do voleb - otevřené radnice, zveřejňování smluv. Realita je ale podle nich odlišná. Vedení jím prý přikazovalo, jak hlasovat. Ten, kdo měl jiný názor než vedení, byl označován za potížistu a rebela.