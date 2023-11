Návrh proměny hlavního nádraží je nejlepší možný. Řeší i budoucí nárůst cestujících, uvedl náměstek primátora Hlaváček

Na výtky, že odbavovací hala připomíná altán nebo haly na Blízkém východě či jihovýchodní Asii, Hlaváček podotkl, že architekti z dánského studia Henning Larsen Architects studovali historickou architekturu v Praze a všimli si „určité navýšenosti“ nebo velkého měřítka a použili to u nádraží.

„Dohodli jsme se, že uděláme soutěž společnou, a je zřejmé, že to byl správný návrh, protože park, který se dotýká odbavovací haly, je zbaven nepřehledných prostor, otvírá velké možnosti pro lidi, aby se zde mohli pohybovat,“ podotkl Hlaváček.

V případě interiéru Hlaváček zmínil, že návrh významně zachovává původní interiér architektky Aleny Šrámkové, kdy je transformovaný částečně do krytého veřejného prostranství. Návrh se pietně chová ke zbytku prostor, který inovuje a zbavuje je zbytečného množství obchodních ploch.

„Je to propojení současné ekologické architektury a evropského přístupu s českou tradicí,“ dodal s tím, že bude rovněž zajímavá debata především mezi investorem a památkáři.

„Já rád upozorňuji na docela známý příklad pyramidy v Louvru, která byla z určitého pohledu drastickým vstupem do historického prostředí, ta stavba se dnes stala ikonickou,“ uvedl Hlaváček a poukázal na to, že nešlo jen o estetickou stránku, ale pyramida funkčně propojila celý podzemní areál galerie.

„V současné architektuře jde o to, jak budova slouží lidem, a nejen o to, aby se zachovalo všechno, co máme z nedávné minulosti,“ dodal s tím, že jde o pohyb lidí ve městě a jak prostor využívají.

Podotkl, že nový návrh řeší i budoucí stav, kdy významně naroste počet cestujících. Zmínil také, že součástí expertiz byla i situace lidí bez domova, kteří na nádraží hledají útočiště.

„Bylo to součástí debat. Z hlediska urbanismu a architektury jsou použity všechny legitimní možné nástroje, tedy přehlednost prostoru, odstranění bočních prostor a bezesporu na společnosti zbývá, aby se nadále o ty lidi aktivně starala,“ uvedl s tím, že do zahájení stavby zbývá několik let.

„Není smyslem práce politiků někoho odněkud vyhnat, ale celý ten prostor moderovat a hledat vzájemné souznění, protože zároveň tam chtějí chodit bezpečně cestující a lidé, kteří se tam pohybují,“ uvedl.

Kasl: Je to velkolepý počin

Předseda České komory architektů Jan Kasl zmínil, že ze tří finálních návrhů jde o ten nejlepší. „Provozní řešení – schéma toku cestujících, průhledů a totální změny Sherwoodu – je velmi dobré a otázka designu zastřešení je věc, která prodělá hodně změn,“ podotkl i v souvislosti s některými kritikami, že jde o „předraženou pergolu“.

„Zrušení parkoviště a vytvoření toho velkého nástupního prostoru k Fantově budově je jistě velkolepý počin. Je jasné, že jen Dánové nebo cizinci mohli mít tu odvahu uříznout kus objektů manželů Šrámkových, architektů Dandy a Bočana. My Češi bychom k tomu těžko hledali odvahu, ale ono to odříznutí prostě pomůže,“ podotkl.

V souvislosti s památkovou ochranou Kasl zmínil, že pomůže dialog. „Na druhou stranu jsme bohužel v situaci, kdy nám architektům památkáři vedou ruku a ty kompromisy jsou nešťastné,“ uvedl s tím, že by byl rád, kdyby památková péče stanovila kompromisy ochrany a dále se do práce architektům „nepletla.“

Doufá, že památkáři nebudou architektům z dánského ateliéru říkat, jak má který detail udělat. „To prostě nikde ve světě rozumně nefunguje,“ uvedl.