Soud v kauze sportovních dotací začne v prosinci. Obžalobě čelí i lidovec Wolf

První jednání soud nařídil na pondělí 12. prosince, hlavní líčení bude pokračovat také v následujících čtyřech dnech. Soud by měl zasedat i od 9. do 13. ledna a mezi 20. až 24. únorem. Na posledních pět dní rezervoval soudce Miroslav Rákosník stejnou místnost, ve které se projednává kauza Čapí hnízdo.

Kauza se týká pěti sportovních dotací z let 2018 a 2019, obžalobě čelí celkem devět lidí. Jsou mezi nimi například někdejší ministr a bývalý primátorův náměstek Karel Březina (ČSSD), bývalý předseda magistrátního výboru pro sport a volný čas Antonín Lébl, bývalá vedoucí magistrátního odboru sportu Soňa Fáberová a současní zastupitelé Stanislav Nekolný (ANO) a Jan Wolf (KDU-ČSL).

Wolf byl mezi roky 2014 a 2018 pražským radním pro kulturu, zasedal také v komisi, která posuzovala žádosti o granty. Policie ho spolu s dalšími osmi lidmi obvinila v listopadu 2019, letos v červnu na ně státní zástupce podal obžalobu. Lidovecký politik vinu odmítá, v letošních komunálních volbách obhájil mandát zastupitele jako čtyřka na kandidátce koalice SPOLU.

Piráti odmítají v radě trestně stíhané politiky

Jeho případ zmiňovali před volbami i po volbách Piráti, kteří nechtějí v radě zasednout s trestně stíhanými politiky. Koalice SPOLU tvrdí, že může obsadit pozice ve vedení města podle svého uvážení.

Sám Wolf ale připustil, že se radním stát nemusí. „Za sebe jsem připraven do rady jít jako v ní nebýt,“ uvedl pro deník Právo, když reagoval na slova předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, který řekl, že by se o požadavku Pirátů mělo jednat.

Podle vyšetřovatelů obžalovaní úředníci a politici dělali kroky k tomu, aby byly vybrané projekty upřednostněny. Tři z ovlivněných dotací směřovaly podle textu obžaloby v letech 2018 až 2019 do spolku TJ ABC Braník, další do SK Ďáblice a poslední do SK RSF Praha.