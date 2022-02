Jídlem neplýtvat. Univerzity připravují projekt pro pražské školáky

Sami pražští žáci si už ve školním parlamentu odhlasovali, že jídelna přestala odebírat ovoce pro druhý stupeň. Většinou totiž také končilo v koši. „Téma zaznívá přímo od dětí, zajímají se o to, chtějí o tom vědět i víc. A to je důvod, proč jsme přistoupili k projektu,“ uvedl Fiala.

Povedou jej odborníci z Karlovy a Mendelovy univerzity, kteří připravují materiály pro výuku jako texty, kvízy, hry i animace. Vše interaktivní a v digitální podobě. „Chceme působit na chytré nakupování. Další věc je, aby jídlo bylo správně uskladněno, aby děti i domácnosti uměly jídlo zpracovat a vařit bez zbytků,“ přiblížila spoluautorka projektu Smart Food Lucie Veselá z Mendelovy univerzity v Brně.

Pilotně by se nové učební pomůcky měly začít používat při výuce na pěti vybraných základních školách v Praze v roce 2023. „Aby to bylo na pomezí prvního a druhého stupně. Škola sama zváží, pro jaký předmět to bude vhodné pomocí metodických plánů,“ doplnil spoluautor projektu Igor Červený z Univerzity Karlovy. Cílem je rozšířit vzdělávací program do všech základních škol v Česku.

Nejvíce se jídlem plýtvá na sídlištích, i tam se ale situace zlepšuje

Mendelova univerzita pracuje na výzkumu plýtvání jídlem od roku 2019. Dosavadní výsledky podle jejích zástupců ukázaly i to, že plýtvání potravinami se v letech 2020 a 2021 snížilo o 11 procent, tedy o 4,1 kilogramu na osobu za rok. Důvodem je podle akademiků vliv epidemie covidu-19 i informační kampaně.

Nejvíc jídla vyhazují podle výzkumu lidé na sídlištích, kde oproti venkovu či vilové zástavbě nemají možnost kompostovat nebo krmit zvířata. Situace na sídlištích se zároveň po informační kampani v poslední době nejvíc zlepšila, dodali vědci.