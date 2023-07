Teploty mají v týdnu směřovat ke třiceti stupňům, čeká se ale i déšť a chladnější noci

V pondělí mají odpolední teploty vystoupat na 25 až 30 stupňů Celsia, na jihovýchodě Česka i na 32 stupňů. „Odpoledne bude od západu na celém území ubývat přeháněk a bouřek,“ doplnil meteorolog ČT Jan Šrámek.

Od úterý do čtvrtka by měly být nejvyšší teploty podobné, ojediněle nebo místy se podle ČHMÚ objeví přeháňky nebo bouřky. Největší pravděpobonost srážek je ve středu, kdy dosáhne šedesáti procent. Podobné to bude v pátek, kdy bude obloha oblačná až polojasná a teploty by se měly udržet pod třiceti stupni. Na páteční charakter počasí naváže i to víkendové.

Chladnější než o víkendu budou noci. V noci na neděli a především na Moravě i na pondělí zůstaly teploty nepřetržitě nad dvaceti stupni, v dalších dnech by již měly klesat k patnácti nebo šestnácti stupňům, v noci na úterý očekávají meteorologové dokonce ochlazení na deset až patnáct stupňů.