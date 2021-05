Duben byl výjimečně chladný. Příliš se neoteplí ani na začátku května

Zatímco vloni Češi za prvním májovým polibkem pod rozkvetlou třešeň museli vyrazit na hory, letos kvete jen v nížinách a středních polohách.

Letošní rok je v tomto ohledu opravdu výjimečný. Podle statistik se za posledních 30 let posunul začátek kvetení třešně o 10 až 14 dní dopředu. A často se stávalo, že v nížinách odkvetly ještě před prvním májem. Jen na horách tak byla jistota, že budou ještě před odkvětem. V nížinách to bylo 50 na 50.

Fenologický vertikální gradient, tedy zpoždění vegetace s rostoucí nadmořskou výškou, činí asi tři dny na 100 metrech. Tedy například rozkvete-li třešeň ve výšce 300 metrů nad mořem 20. dubna, v 1000 metrech to bude o tři týdny později. Mimochodem, právě třešeň je nejvýš položeným ovocným stromem v Krkonoších. V Modrém dole roste v nadmořské výšce 1 020 metrů.



Průměrná teplota letošního dubna vychází zatím klimatologům na 5,1 °C. A to je o 2,8 °C míň, než ukazuje nový normál let 1981 až 2010. Pokud se údaj potvrdí po sečtení měření z kompletní sítě stanic v Česku, vypadá to, že duben zůstane čtvrtým až pátým nejchladnějším od roku 1961. Přitom podobně chladno bylo naposledy v roce 1997. A naopak nejteplejší, s odchylkou +4,8 °C, byl duben v roce 2018.