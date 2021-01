O víkendu možná zažije Česko arktický den. V posledních letech ale opravdový mráz chybí

Intenzita nadcházejících mrazů výrazně bledne i při srovnání s 11. únorem 1929. Právě tehdy byl v Litvínovicích u Českých Budějovic (dnes už jejich součást) naměřen absolutní rekord na území Česka: minus 42,2 °C. Nižší hodnota nebyla v Česku nikdy zjištěna. I když lze spekulovat, že kdyby se tou dobou měřilo ve známých mrazových lokalitách Šumavských plání, zřejmě by tam zaznamenali minima pod minus 45 °C. Právě únor 1929 byl naprosto bezkonkurenční, co se nejnižších teplot týče, a to nejen v Česku.

Pouze na jediné stanici, která v té době měřila, byla naměřena nižší teplota jindy než 11. února 1929. Jde o Jevíčko, kde 8. ledna 1985 naměřili minus 30,3 °C, o šest desetin méně než v pověstném únoru 1929. Mimochodem, právě leden 1985 přinesl extrémně studené noci na většině Česka. Téměř na celém území klesly ve druhé polovině první lednové dekády pod minus 20 °C, výjimkou nebyly ani třicetistupňové mrazy. V Lenoře na Šumavě naměřili 7. ledna minus 33,0 °C.

Velmi nízká denní minima panovala i během druhé světové války (zejména v zimách 1939/1940 a 1941/1942). Například 28. ledna 1942 klesla teplota v Přerově na minus 31,2 °C. A konečně, zmiňme i zimu 1955/1956, kdy 10. února 1956 naměřili v Havlíčkově Brodě minus 36,9 °C.

Co prozradí záporná teplotní suma

Na tuhost zimy se ale můžeme podívat i jinak než jen prostřednictvím nejnižších teplot vzduchu, které navíc nemusí postihnout charakter sezony jako celku. Lze k tomu využít takzvanou „zápornou teplotní sumu“, tedy součet všech průměrných denních teplot pod nulou. Výhoda tohoto hodnocení je, že se v něm uplatní i dny se zápornou průměrnou denní teplotou v listopadu nebo březnu. V nižších polohách se zima považuje za „tuhou“, když tato hodnota přesáhne 300, a za mírnou, když tato hodnota nepřesáhne 100.