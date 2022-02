Hejtmanský řetěz zatemnil Pirátům mysl, míní Baxa. Nebylo to o funkcích, oponuje Špoták

Bývalí koaliční partneři se proti rozpadu koalice ohradili. „Demokratické strany by měly spolupracovat, když je to jen trochu možné. V Plzeňském kraji se tak bohužel nestalo. TOP 09 a ODS udělaly vše pro to, aby byla zachována koalice bez hnutí ANO. Bohužel Piráti a STAN neměli stejnou vůli. Proto nešlo nalézt cestu. Je mi to líto,“ uvedla v reakci na dění v kraji předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podle ministra kultury a bývalého plzeňského primátora Martina Baxy (ODS) vyměnili Piráti a STAN „demokratickou vládu za hejtmanský řetěz“, který podle něj Pirátům jako v příběhu z Pána prstenů zatemnil mysl. „Rozbili fungující koalici, která více než rok vládla Plzeňskému kraji (…) nicméně Piráti a STAN v touze získat víc toto zmuchlali, hodili do koše a teď vládne Plzeňskému kraji koalice postavená na hnutí ANO a přeběhlících, zastupitelích zvolených za SPD a KSČM,“ uvedl v pořadu Události, komentáře.