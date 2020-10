Plzeňská hygiena má problémy s trasováním, teprve nyní se učí s centrálním systémem

Špatné zkušenosti se v regionu šíří. Ty, kdo přišli do styku s člověkem pozitivně testovaným na koronavirus, mnohdy nikdo nekontaktuje. Ti, co byli na testech, zase často marně čekají na výsledky. Výjimkou nejsou ani případy, kdy se lidé prostřednictvím SMS zprávy dozvědí, že byli pozitivní, aniž by na testech byli.

„Já už mám druhý týden 38 horečky a nikdo s námi nic nechce. Na hygieně mi řekli, že toho mají strašně, že nás nemůžou vzít,“ líčí své zkušenosti seniorka Eva Jiskrová. Na test ji neposlala ani její praktická lékařka, kterou kontaktovala. Prý nemá typické příznaky.

Linky hygieny jsou přetížené a někteří se na ně marně snaží dovolat i několik dní. „Bojujeme s epidemií celostátně a měli bychom mít jednotný software, abychom mohli všechna data adekvátně používat,“ shrnul ministr zdravotnictví Roman Prymula.