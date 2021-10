Vyhlášení rozsudku za podvod s recepty zabere tři dny. Soudce přečte každý falešný předpis

Olomoucký krajský soud v pondělí vyslovil vinu v kauze rozsáhlých podvodů s fiktivními recepty ve Valašském Meziříčí, ve které čelí obžalobě praktický lékař Vladimír Líčeník a lékárník Luděk Konvička. S recepty muži podváděli podle obžaloby šest let, škodu žalobce vyčíslil na 11,5 milionu korun, část případů soud vyloučil k samostatnému projednání. Kauzou se soud zabýval téměř pět let, vyslechl kvůli ní přes šest set svědků. Právě kvůli rozsáhlosti případu bude soudce Eduard Ondrášek číst rozsudek rekordní tři dny. Tresty by měly přijít na řadu až v pátek, třetí den dalšího nařízeného líčení.