Stavba D1 kolem Přerova se znovu zpozdí. Děti Země chystají žalobu

Že by v současnosti měla být alespoň část nového úseku D1 u Přerova v provozu, se už v roce 2015 shodli tehdejší ministr Dan Ťok (za ANO) s tehdejším olomouckým hejtmanem Jiřím Rozbořilem (ČSSD). „Máme snahu stavbu co možná nejvíce urychlit,“ řekl tehdy Ťok. „Když se podaří pokračovat z Přerova na Říkovice, tak to bude velice dobré,“ uvedl v roce 2015 Rozbořil.

Šest let stará slova ale neplatí a dostavba dálnice D1 u Přerova se stále odsouvá. Nedošlo ještě ani k zahájení stavby a termín se opět posouvá. „Reálné je to někdy na přelomu prvního druhého pololetí příštího roku,“ okomentoval generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Podle Mátla by posudek dopadu na životní prostředí neměl propadnout

Ještě nedávno se za mezní termín zahájení stavby považoval letošní listopad, kdy končí platnost posudku vlivu na životní prostředí (EIA). K tomuto datu se ale podle právníků do země kopnout nemusí.

„EIA je podkladem pro prvoinstanční rozhodnutí, to znamená pro navazující řízení. V případě, že bude vydáno stavební povolení této EIA a to stavební povolení posléze bude potvrzeno, nebude shozeno v rámci soudů nebo odvolacích orgánů. Není tak problém z hlediska platnosti EIA,“ uvedl Mátl.