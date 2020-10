Koaliční vyjednávání v Olomouckém kraji se protáhnou. ODS čeká na schůzi regionální rady

S Piráty ODS jednala po volbách podruhé. „Malinko jsme se posunuli, ale ne zas tak, že by bylo něco význačně jasného. Piráti a starostové učinili ODS konkrétnější nabídku týkající se jejich zastoupení v radě, jejich představa se docela lišila od té naší,“ řekl lídr Pirátů se STAN Josef Suchánek.

Podotkl, že ačkoliv má být případné spojenectví třístranné, na přání ODS jednali bez Spojenců, které do krajských voleb vedl předseda KDU-ČSL Marián Jurečka. „Sbližovat se to bude zřejmě delší dobu, budeme si jen přát, že to dopadne dobře. Garantovat se nedá nic,“ doplnil Suchánek. Podle něj dohoda do konce týdne nepadne. Strany se předběžně domluvily, že by se mohly sejít ještě o víkendu po regionální radě.