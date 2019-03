Politolog Baboš: Prezidentské volby na Slovensku ovlivňuje trauma z Kuciakovy vraždy

A tak stáhli z Bruselu slovenského eurokomisaře Maroše Šefčoviče. I když jde rovněž o zkušeného diplomata (jako Lajčák), v průzkumech nedosáhl popularity strany Smer-SD. Mnoho voličů mu vyčítá, že je odtržený od reality, dlouho žil mimo Slovensko a nezná jeho problémy. Navíc v diskusích nedokáže jasně odpovědět na řadu otázek a často působí tak, jako by volby ani vyhrát nechtěl a kampaně se účastnil jen z povinnosti.

Seznam kandidátů, jejich kampaň a podpora podle průzkumů opravdu svědčí o tom, že společnost je velmi rozdělená, a standardní politické strany jako by se ocitly v nemilosti lidí, ze které se neumí vymanit.

Jako povinná jízda se dá též vnímat kandidatura Bély Bugára, předsedy Mostu-Híd, jedné z menších koaličních stran. Už jen jazyková podoba bilboardů, kterými jasně mířil primárně na lidi maďarské národnosti, naznačuje, že motivem je zachránit značku strany – a ne vyhrát volby.

Do třetice je tu Slovenská národná strana Andreje Danka, která do poslední chvíle váhala, zda do souboje vyšle svého předsedu. Nakonec se tak nestalo, a i když oficiálně strana nikoho z kandidátů nepodporuje, někteří její poslanci přiznali své sympatie ke Štefanu Harabinovi.

Síla anti-systému

Slabin a selhání politických stran využívají extrémističtí a anti-systémoví politici nejen v zemích střední Evropě, a z jistého hlediska je to přirozené. Ale v prezidentských volbách na Slovensku je až příliš mnoho kandidátů, kteří se představují jako proti-systémoví či anti-establishment. Podle průzkumů měli celkově podporu až neuvěřitelné čtvrtiny voličů.

Nejsilnější z nich je, paradoxně, Štefan Harabin. Jako bývalý ministr spravedlnosti a současný soudce je součástí státní moci (jak exekutivní, tak soudní), i přes to, že se snaží prezentovat jinak. Právě on přitahuje množství voličů Smeru a SNS, a jedno z očekávaných překvapení je právě možný postup Harabina do druhého kola, na úkor Šefčoviče.