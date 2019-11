Systém automaticky generovaných zpráv zpracuje údaje z burzy

„Námi vyvíjené algoritmy jsou nyní schopny vygenerovat bez zásahu novinářů sedm základních zpráv, včetně headlinů a titulků, a to během jedné jediné vteřiny,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu z katedry žurnalistiky FSV UK Václav Moravec. Rozsah zprávy podle něj odpovídá standardním zpravodajským textům, které ČTK publikuje každý všední den po uzavření pražské burzy.

Podle Jakuba Sida ze ZČU bylo nejsložitější pochopení novinářských rutin a jejich odchylek u burzovních zpráv. Odborníci proto museli přesněji formalizovat přístupy a rozhodování novinářů. Provedli statistické analýzy historických dat ČTK, aby se zprávy co nejvíce přiblížily výstupům žurnalistů. „Aktuálně experimentujeme s univerzálnějšími a plně automatickými metodami, které budou přenositelnější mezi tematickými doménami, jakými jsou počasí či sport,“ dodal Sido.

Systém zrychlí publikování textů

Systém by měl mimo jiné výrazně zrychlit publikování rutinních zpravodajských textů. „Vygenerované texty budeme načítat do redakčního systému a projdou standardním agenturním zpracováním jako zprávy vytvářené od začátku redaktory. Odpadne však dohledávání a kopírování dat a celý proces by se měl výrazně zrychlit,“ uvedl technický ředitel ČTK Jan Kodera. Nástroj se bude testovat také v redakci České televize.

Podle vědce Luboše Krále z ČVUT je program méně otevřený pro zásahy zvenčí, a pokud udělá chybu, je těžké zjistit proč a také ji opravit. „Je plně závislý na datech, která dostane a ze kterých se učí, což je vzhledem ke kreativní povaze novinářské práce a jejím výstupům výzva,“ dodal Král.

Zprávy automaticky generované na základě dat ČTK poprvé použila ve svém zpravodajském servisu v říjnu 2018 během obecních a senátních voleb. Z dat Českého statistického úřadu program vyvinutý přímo v ČTK vytvářel podle předem připravených šablon zprávy o průběžných i konečných výsledcích voleb. Rukama editorů během volebního dne prošlo přes dvě stě automaticky generovaných textů.