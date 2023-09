Zemřel herec Michael Gambon, který ztvárnil Brumbála

Zemřel irsko-britský herec Michael Gambon, bylo mu 82 let. Oznámila to jeho rodina. Známý byl především díky roli profesora Albuse Brumbála v šesti z osmi filmů o Harrym Potterovi. Během své pět desetiletí trvající kariéry působil v televizi, filmu, divadle a rozhlase a získal čtyři Filmové ceny Britské akademie. V roce 1998 byl povýšen do rytířského stavu za zásluhy o zábavní průmysl.