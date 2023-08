Rozpracováno z šedesáti procent. Odborníci projednávají stavbu Vltavské filharmonie

Pokračují přípravy Vltavské filharmonie – jedné z nejambicióznějších pražských staveb posledních dekád. Zástupci vítěze architektonické soutěže, dánského studia Bjarke Ingels Group, nyní novou dominantu projektují a přijeli do Prahy projednat další postup. Hotová by Vltavská filharmonie měla být za devět let.