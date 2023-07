Nejlepší reklama je neprozradit nic, rozhodl mistr anime Mijazaki u svého posledního filmu

Animátorské studio Ghibli, jehož je Mijazaki spoluzakladatelem, zveřejnilo před premiérou pouze nic nenaznačující plakát, na němž byl vyobrazen pták. Vědělo se také, že snímek se má jmenovat Kimitači wa dó ikiru ka, ve volném překladu: Jak žiješ?

Prezident studia Suzuki Toshio vysvětlil, že neobvyklá strategie má povzbudit zájem Mijazakiho fanoušků o jeho další – a zřejmě i poslední počin. Dnes dvaaosmdesátiletý japonský filmař se naposledy ohlásil před deseti lety příběhem Zvedá se vítr, inspirovaným osudem konstruktéra stíhacího letounu z druhé světové války.

Diváci budou muset jít do kina

Tvůrce Princezny Mononoke, Zámku v oblacích či Cesty do fantazie záhy poté oznámil, že s celovečerní tvorbou už skončí a odejde do důchodu. Přesto v roce 2016 začal pracovat na dalším titulu.

Týdeník Variety připomíná, že Mijazakiho perfekcionismus v minulosti vedl ke zpoždění výroby některých filmů. Studio je sice stihlo uvést v datum avizované premiéry, ovšem bez předchozího promítání novinářům. U snímku Jak žiješ? bylo tajení podrobností ale záměrem.

„(Diváci) se budou chtít sami přesvědčit, o čem film je. A aby to mohli udělat, budou muset jít do kina,“ nepochyboval prezident studia Toshio. Mijazakiho příznivci se v Japonsku dočkali v polovině července.

Název filmu se shoduje s filmařovou oblíbenou knihou od Genzabura Joshina ze třicátých let. Mijazaki už dříve uvedl, že si název „pouze vypůjčil“, následně napsal scénář ke zcela novému příběhu o dospívání.

Autobiografický příběh o dospívání

Děj se odehrává v Japonsku během druhé světové války. Hlavním hrdinou je chlapec Mahito, jehož matka zahyne při požáru a otec, který pracuje v továrně na výrobu stíhacích letadel, se ožení s její mladší sestrou. Navíc se celá rodina přestěhuje na venkov. Při prozkoumávání okolí se chlapec setká s mluvící volavkou, která tvrdí, že jeho matka ve skutečnosti čeká na záchranu v tajemné věži.

Dětský hrdina musí překonat sobectví a naučit se žít i pro druhé. Tematicky se tak Jak žiješ? řadí k Mijazakiho dřívějším titulům Kikiho zásilková služba a Cestě do fantazie.

Zároveň fiktivní příběh částečně kopíruje autorův vlastní životopis – i jeho otec pracoval v továrně, kde se vyráběly součástky pro výrobu stíhacích letadel, a rodina se během války přestěhovala na venkov. Navíc Mijazakiho pojilo hluboké pouto s matkou, což se promítá nejen do jeho posledního snímku.

„Film je plný obsesí, bizarností a témat typických pro Mijazakiho. Nechybí obvyklé vizuální lahůdky, jako jsou roztomilá a zároveň strašidelná stvoření, skvěle vypadající jídlo a gravitaci vzpírající se let fantazie – především ručně kreslené a pohybující se s plynulostí a smyslem pro lehkost, jak je charakteristické pro práci mistra animace,“ zhodnotil pro BBC dojmy z japonské premiéry filmový kritik Matt Schley.

Další Oscar?

Podotýká, že film v den premiéry neměl takový ohlas, pokud jde o vyprodané sály, jak by se od režiséra takového věhlasu, jako je Mijazaki, dalo očekávat.

Nicméně novinka už má jistou i cestu za americkým publikem, pod názvem The Boy and the Heron (Chlapec a volavka) by se podle sdělení tamního distributora měla promítat „později v tomto roce“.

Americký distributor drží linii nastavenou japonským studiem a podle BBC oznámil, že v tuto chvíli nebude k Mijazakimu filmu zveřejňovat žádné další podrobnosti ani marketingové materiály. Přestože už po japonské premiéře není příliš co tajit.