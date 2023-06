Queer král Edvard II. nechce být na divadle za slabého

„Queer komunita je vnímaná jako komunita, která bývá tou obětí, což objektivně je, ale my poukazujeme na to, že se to může i obrátit, když nepřející okolí zažene jedince do krajního extrému,“ podotýká režisér Jakub Čermák.

Edvard II. nakonec pravděpodobně zemřel ve vězení poté, co byl sesazen z trůnu. V českých zemích se jeho příběh objevil naposled v Národním divadle v roce 1922. Hrál se však jen dvanáctkrát – veřejnost prý příliš šokoval.