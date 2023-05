Digitalizované „oživené obrazy“ Jana Kříženeckého připomínají počátky české kinematografie

Vzniklé pásmo filmů Jana Kříženeckého vychází z několikaleté práce, kdy bylo třeba snímky zkompletovat a porovnat. Digitalizací prošly jak originální kamerové negativy, tak původní kopie i další nosiče.

„Je ještě na hořlavém celuloidu. Jsou hodně křehké, praskají, kroutí se, odlupuje se z nich emulze, takže manipulace s nimi musí být opatrná,“ popisuje technolog Pavel Jelen z oddělení filmových sbírek NFA století a čtvrt starý filmový pás uložený v Národním filmovém archivu. V roce 1898 jej držel v rukou i amatérský fotograf Kříženecký, když na něj pořizoval první záběry české kinematografie.

„Z němého období do konce dvacátých let máme dochované vysoké procento z tehdejší produkce a část od nástupu zvuku máme téměř kompletní. To je dost unikátní situace mezi archivy. Po světě to není vůbec běžné,“ upozorňuje generální ředitel NFA Michal Bregant.