Výtvarník David Černý otevírá Musoleum. Vystavuje v něm díla svoje i hostů

Černý: Jsem individualista a kapitalista

Jedno mimino „leze“ i po fasádě Musolea. Název s ironií kombinuje slova „muzeum“ a „mausoleum“. „Částečně to vzniklo i z toho důvodu, že jsem byl už před několika lety osloven Národní galerií, abych pro ni udělal výstavu. Ale dohoda s tou institucí byla tak děsivě nepružná, dvakrát se to odložilo, že jsem si nakonec řekl, že už nechci mít nic společného se státní institucí. To byl hnací motor,“ uvedl Černý ke vzniku nového výstavního prostoru.

Černého sochy se v posledních třiceti letech úspěšně prodávají. Výtvarní kritici ale jeho dílo místy řadí mezi takzvané korporátní umění. „Mám za to, že člověk se má starat sám o sebe. Jsem individualista, kapitalista, a když se koukneme do historie, tak Michelangelo by byl papežský umělec, protože pracoval pro papeže?“ podotýká Černý.