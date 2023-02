Comeback HIM? Musel by být dobrý důvod, říká Ville Valo. Zatím se drží mezi noirem a neonem

Název Neon Noir podle Vala vystihuje hudební mantinely, mezi nimiž se při nahrávání své první sólové desky pohyboval. „Využívám méně metalové hudby, než tomu bylo v HIM. Nejjednodušší způsob, jak to nazvat, je právě Neon Noir. Najdeme v tom hudební vlivy osmdesátých let společně s temnými prvky. Řekněme Depeche Mode na jedné straně a Black Sabbath na druhé. Tak něco mezi tím. Na jedné straně neon, na druhé straně noir,“ vysvětluje.

Konec HIM byl správným rozhodnutím

Pro mnoho fanoušků nicméně zůstává pořád „tím z HIM“. Finskou kapelu v polovině devadesátých let zakládal, byl u toho, když definovala žánr „láskometalu“, a zůstal až do roku 2017, kdy se to její členové rozhodli zabalit. Uskupení, které ho proslavilo, mu ale prý nechybí.

„Zažili jsme skvělé chvíle. S těmi kluky jsem vyrůstal. Že jsme to ukončili, mělo svůj důvod. Dostali jsme se do stavu, kdy jsme fungovali jen z určité setrvačnosti. V posledních letech jsme ztratili jiskru. Konec byl správným rozhodnutím,“ nepochybuje.

Comeback HIM sice kategoricky neodmítá, ale návrat je ochotný zvažovat, jedině pokud by existoval „dobrý důvod“. „Musela by přijít nová hudba nebo tak něco. Nemělo by smysl hrát staré skladby. Možná jednou… Kapela je u konce a pokrytá prachem. Bylo by riskantní naskočit do toho znovu,“ uzavírá prozatím.

Pokračuje ale v tour k albu Neon Noir. Po Německu, Španělsku a Velké Británii, které ho čekají v následujících týdnech, svůj sólový projekt představí i na americké šňůře.