Zemřel režisér a guru nové vlny Jean-Luc Godard

„Kinematografie, to je pravda 24krát za vteřinu,“ prohlásil Godard. Do svých filmů se snažil vtáhnout všednost, na jednoduchých až banálních příbězích stavěl experimenty, to vše s poetismema a ironií.

Godardova filmografie zahrnuje snímky od netradiční gangsterky (U konce s dechem), filmové vize totality (Alphaville) až po maoistickou agitku (Větry z východu) i parafrázi křesťanského mýtu (Zdravím vás, Marie). Ve filmu používal četné citáty a citace, narážky na dobové jevy a dokumentaristické postupy. Natáčel velmi úsporně, s minimálním štábem a v reálech.

Podobně jako François Truffaut či Louis Malle vzešel i on z okruhu pařížských filmových kritiků, neúnavných „pojídačů filmů“. Jako oni začínal hranými skeči a dokumentárními snímky. Okruhu těchto režisérů se začalo říkat nová vlna.