Vytvořil vždy nové řešení a tím i identitu místa. Architekt Bauer proměňoval Slezsko

Mrakodrap nad ulicemi

Do Slezska se z Vídně rád vracel. I do svého rodného města, kde postavil několik staveb. Nejen tamní Střelecký dům zmínil David Vávra v cyklu Šumná města. Za svou zhruba osmatřicet let dlouhou pracovní kariéru postavil desítky budov, jiné zůstaly pouze na papíře.

Podle Šopáka by tak byl největší Bauerovou realizací reprezentační palác Ostravy navrhovaný v roce 1930 s věží, která by zářila jako mrakodrap. Jednou z posledních staveb Leopolda Bauera je kostel svaté Hedviky v Opavě. Zkolaudovaný byl v roce 1938. Na své vysvěcení si ale musel počkat dlouhých 56 let. A to nejprve kvůli fašistickému a později komunistickému režimu.