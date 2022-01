Malých nakladatelství přibývá. Jsou doplněk, ale pro trh i fanoušky podstatný

Doplněk, ale podstatný

Pro ni a jejího partnera jsou knihy především vášní a vlastní nakladatelství koníčkem. „Nakladatelství takového zaměření a rozměru nemůže být úplně ekonomicky soběstačné, ne v podmínkách českého knižního trhu,“ upozorňuje. Roman Tilcer souhlasí: „Honoráře byla spíš sebevražedná akce, ale snad to tak nedopadne. Budu rád, když se mi alespoň zaplatí náklady, co jsem do toho dal.“

Malí nakladatelé své knihy prodávají ve vlastních e-shopech, o přízeň čtenáře ale bojují také třeba v prodejnách, které se na fantastiku specializují. Podle Veroniky Marhounové mohou nicméně tituly zaujmout také i jiné čtenáře než jen fanoušky určitého žánru.

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom dokázali oslovit víc lidí, protože si myslíme, že poselství těch knížek je hodně univerzální, že není důvod, aby zůstaly uvnitř uzavřené komunity,“ říká.

Boris Hokr nepochybuje, že právě malá nakladatelství udržují nabídku fantastické literatury rozmanitou. „Nebudou to nikdy ti, kteří budou trh řídit nebo formovat,“ míní. „Budou vždycky doplňkem, ale doplňkem, který je důležitý a zajímavý a pro fanoušky se tam budou rekrutovat knihy, o kterých se bude mluvit jako o titulech roku.“