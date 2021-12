Zemřel kytarista Luboš Andršt, hrál s Prokopem i B. B. Kingem

Zemřel kytarista a skladatel Luboš Andršt, bylo mu 73 let. Informace z Facebooku zpěváka a skladatele Michala Prokopa potvrdil hudební producent David Gaydečka. Andršt hrál s Michalem Prokopem v kapele Framus Five, působil v jazzové formaci Jiří Stivín & co. Dvakrát si zahrál s legendárním B. B. Kingem.