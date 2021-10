Tři Svěráci točí jeden film. Jejich Betlémské světlo bliklo první ukázkou

„Dobrým spisovatelům se stává, že se jim postavy takzvaně vymknou a začnou si jednat po svém, ale pozor, to není chyba, to je požehnání,“ vysvětluje spisovatel Šejnoha v ukázce zhmotnění hrdinů svých příběhů. Nejen on, ale i diváci tak uvidí Vojtěcha Kotka, Terezu Ramba, Ondřeje Vetchého, Vladimíra Javorského nebo Jitku Čvančarovou.

V roli Švejnohovy manželky se opět objeví Daniela Kolářová, manželský pár tvoří už potřetí. Poprvé je spárovala komedie Na samotě u lesa a o čtyřicet let později Vratné lahve.

Těžké téma rozptylujeme humorem

Novinka bude, jak je v tomto tvůrčím rodinném tandemu zvykem, mísit vážné chvíle s těmi veselými. „Betlémské světlo je o hledání životní harmonie, o hranici mezi vyrovnaností a rezignací, a tohle těžké téma rozptylujeme humorem,“ prozradil Jan Svěrák.

Scénář, jehož je autorem, vznikal podle knižních Povídek a Nových povídek od Zdeňka Svěráka. Ten si zároveň své alter ego ve filmu zahrál. „Když jsem viděl první záběry, zhrozil jsem se, jak se hrbím a šourám. Příští den jsem nastoupil rázným krokem a narovnán, ale režisér s kameramanem mi omlazování zakázali. A tak mě ve filmu uvidíte takového, jaký jsem. Prý je to komické, ale mně to připadá spíš tragické,“ prozradil o natáčení.

Tři generace Svěráků

Za kamerou stál Vladimír Smutný, který spolupracuje se Svěráky už od oscarového Kolji. Naopak novou posilou se stal režisérův syn František Svěrák, který se živí jako filmový střihač. Natočené materiály upravovali na rodinné chalupě.

„Na půdě v bývalé dětské klubovně vznikla střižna a tam se naše tři generace každý den mohly scházet nad společným dílem. Po šedesáti dnech je film konečně sestřihán a do konce roku na něm budou pracovat zvukaři, trikové studio a hudební skladatel Ondřej Soukup,“ prozradil Jan Svěrák.

Dodal, že před Vánoci by chtěl divákům pustit trailer, do kin by se Betlémské světlo – natáčené v koprodukci České televize – mělo dostat v březnu příštího roku. Ač premiéra byla původně plánována o měsíc později. „Film už bude v té době hotový, tak není důvod, proč s uvedením otálet,“ míní režisér Svěrák.