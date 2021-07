Zemřel herec Ladislav Potměšil. Diváky bavil jako major Maisner

Během své téměř šedesátileté kariéry ztvárnil Ladislav Potměšil desítky filmových rolí. Diváci si ho vybaví zřejmě především jako majora Maisnera v parodii Byl jednou jeden polda či ovdovělého otce, který se ve filmu Discopříběh snaží zvládnout domácnost i pubertálního syna. Zahrál si i v řadě seriálů (Hospoda, Zdivočelá země, Ordinace v růžové zahradě, Cesty domů, Přístav).

Raději měl komediální role

Kamera si ho našla poměrně brzy. Už v roce 1959 se objevil v pohádce Dařbuján a Pandrhola. Různé chlapecké role odehrál i třeba v adaptaci Lustigova románu o holocaustu Dita Saxová nebo psychologickém dramatu z domova mládeže „pro morálně narušené“ Škola hříšníků. Později třeba ve Smrti krásných srnců podle knihy Oty Pavla. A také v Lásce nebeské – stejně jako britská romantická komedie se jmenoval povídkový film s milostnými zápletkami z roku 1964.

On sám říkal, že raději měl komediální role. Pro uplatnění komediálního talentu mu ve filmu dal režisér a scenárista Jaroslav Soukup v devadesátých letech. I když s tímto filmařem Potměšil nejprve dnes zdaleka méně známou Drsnou planinu, drama ze státních hranic.

Poslední filmovou příležitostí pro něj byla komedie Bastardi před jedenácti lety. Do seriálů se vracel i později. Ještě v roce 2017 se s ním mohli diváci potkat v „nekonečném“ Přístavu.

Od dětství v divadle

Ladislav Potměšil se narodil 2. září 1945 na pražském Žižkově. Jeho otec miloval divadla a Ladislava do nich od dětství vodil. Později chodil sám „na bidýlko“. A postupně se přesunul z obecenstva na jeviště. „Moje začátky byly se souborem Rudý šátek v Karlíně. To byla úžasná kariéra. Byl jsem s ním až v Moskvě,“ vzpomínal Potměšil s nadsázkou. Na profesionální scénu vstoupil poprvé ve čtrnácti letech v Shakespearově tragédii Coriolanus.

Studium na DAMU se zdálo jako logické pokračování. První angažmá získal v Realistickém (dnes Švandově) divadle. Zakotvil tu na dvacet let. Prošel v něm od jinošských rolí k romantickým hrdinům a charakterním postavám převážně komického rázu. Jeho kolegové se shodují, že měl vždy výborný smysl pro humor. Rád třeba psal vtipné básničky, svým přátelům psal ve verších i zprávy.

Po různých mezizastávkách našel další stálou šatnu v Divadle na Vinohradech, kde zakotvil začátkem devadesátých let. Členem tamního souboru zůstal do roku 2007. I poté ale hrál na jiných pražských scénách, dokud mu to zdraví dovolilo.

Zdravotní problémy musel řešit dlouhodobě. Kvůli vleklým potížím se zády mu dokonce hrozilo ochrnutí. S vážným onemocněním se potýkal i v poslední době.